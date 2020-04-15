برلماني: عملية الأميرية نفذتها مجموعة مُخلقة من خلية كبيرة فُككت سابقا

قال النائب محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن عملية الأميرية تنقسم لعدة اتجاهات، شارحا أنه يوجد نجاح كبير للدولة المصرية على كافة الأصعدة سواء على المستوى التعبوي في ما يتعلق بإجراءات قيام الدولة بتأمين حدودها ومواجهة الإرهاب، وأنشطة الإرهاب في اتجاه الجنوب والغرب والشرق.

وأضاف محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامة عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن حالة الاستقرار الداخلي واصطفاف الشعب وأجهزته ومؤسساته خلف الحكومة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وقبول الشعب لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وثقة الشعب بقيادته السياسية، "دي كلها أهداف للإرهاب من الدرجة الأولى واستهداف الداخل المصري بغرض التأثير على الروح المعنوية للشعب".

ولفت محيي الدين إلى ما يحدث على صعيد الأزمة الليبية واشتعال المعارك مرة أخرى، على الرغم من قيام الجيش الوطني الليبي بطلب الهدنة، موضحا أن هناك تدخلا تركيا في منطقة غرب ليبيا وهي تدعم الجماعات المسلحة.

واستكمل أن عملية الأميرية أظهرت نجاح لأجهزة الأمن المصرية، سواء أجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني النشيط، في تفكيك العديد من الخلايا والتنظيمات والمحاكمات العلنية، ما أثر على هذه التنظيمات وأصبحت في تشتت، وأصبحت الآن بعض العناصر المتفرقة تبحث عن من يدير هذا الشتات سواء بالتمويل أو أعطاء الأهداف، شارحا أن شتات المجموعات الإرهابية تحاول التجمع الآن بغرض أن تجد لنفسها قيادة وكيان "بكل تأكيد هذه العملية تشير إلى أنها تمت من خلال خلية مخلقة من خلية كانت أكبر تم تفكيكها في السابق، وهو ما أتوقع أن تظهره نتائج التحقيقات".