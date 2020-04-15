فيديو.. الخرباوي: خلية الأميرية مجرد جناح لجماعة الإخوان الإرهابية

قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر السياسي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية "البقاء لله في الشهيد محمد الحوفي وفي كل شهيد مصري مسك سلاح علشان يدافع عن الوطن ضد جماعة إرهابية"، موضحا أن جماعة عملية الأميرية أمس هي مجرد جناح لجماعة رئيسية، والجماعة الأم التي تحرك تلك الأجنحة هي جماعة الإخوان الإرهابية "المسألة واضحة وليس بها أي لبس على الإطلاق وينبغي أن تكون هذه الصورة هي الماثلة أمام الجميع.. الإخوان هي الجماعة الإرهابية الأم".

وأضاف الخرباوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامة عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن عملية الأميرية نجاح كبير للشرطة المصرية بضربة استباقية أجهضت عمليات إرهابية كانت تخطط لها الجماعة منذ مراحل عديدة سابقة، من الفكرة والتمويل والإيواء قبل وبعد العملية والرصد والتحري وجمع المعلومات عن الأماكن المستهدفة "تلقوا تدريبات احترافية كبيرة جدا، والخلية اللي واجهتها الشرطة أمس خلية محترفة على أعلى مستوى وتلقوا تدريبات".

وتابع الخرباوي: "الحل الأسهل للجماعات الإرهابية هو استهداف الأخوة المسيحيين في أعيادهم باعتبارهم كفار في عقيدتهم الفاسدة.. عاوزين يعملوا فتنة وإرباك للأجهزة الأمنية وإدخال البلد في حالة فوضى في ظل أزمة فيروس كوورنا".