الأمن السعودي: مقتل مسلح مطلوب للعدالة أطلق النار على الأمن في تبوك

أعلنت قوات أمن الدولة السعودية، اليوم، مقتل أحد المطلوبين للعدالة، بعد تبادل إطلاق للنار مع قوات الأمن، وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية: "إن أحد المطلوبين لقي مصرعه بعد قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بمنطقة تبوك، ومبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

عملية إطلاق النار أسفرت عن إصابة اثنين من عناصر أمن الدولة

وكشف المتحدث السعودي، أن عملية إطلاق النار أسفرت عن إصابة اثنين من عناصر أمن الدولة، مشيرا إلى أن المطلوب للعدالة يدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبو طقيقة الحويطي، وهو سعودي الجنسية.

وأوضح أن الحويطي لم يستجب لدعوات رجال الأمن بتسليم نفسه، وبادر بإطلاق النار من منزله في تبوك، محتميا بسواتر مكونة من أكياس رملية، مضيفا أنه نتيجة لاستمراره بإطلاق النار وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة، اقتضى الأمر التعامل معه وإيقاف خطره، مما تسبب بوفاته.

وضبطت قوات الأمن داخل المنزل في تبوك، عددا من الأسلحة، منها مسدس ورشاش وبندقية وساكتون هوائية وطلقات نارية وزجاجات حارقة.

وأكدت رئاسة أمن الدولة السعودية، أنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال.