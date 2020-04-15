فيديو.. بهاء أبوشقة: شباب قوات الشرطة يفتدون مصر والمصريين

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد إن أداء الأمن في عملية الأميرية يؤكد أننا أمام دولة حقيقة، وحكومة وسلطة تنفيذية وجيش وشرطة يعمل الجميع وقت السلم ووقت الأزمات، وأمام شرطة تضحي بشبابها مثل المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد بعملية الأمس.

وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن شباب رجال الشرطة يفتدون مصر والمصريين، ولدينا رسالة بأن مصر على الرغم مما يعانيه العالم كله وشلل الدول الكبرى أمام أزمة فيروس كورونا، أظهرت أن حجم الدولة المصرية لإدارة الأزمة كبير، كما كانت طوال الوقت في حروب شرسة مع الإرهاب وحروب الجيل الرابع من الفتن والمؤامرات من ثورة 30 يونيو".