برلماني عن سلع شهر رمضان: على المواطنين الإبلاغ عن أي تاجر جشع

طالب مجلس النواب، الحكومة بتشديد الإجراءات الخاصة بالرقابة على الأسواق بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، منعا لاستغلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك أزمة في عدد مباحث التموين وبالتالي الوزارة هذا الأمر يؤثر على متابعة الأسواق، ومع ذلك يجب التعاون بين حماية المستهلك والتموين لضبط الأسواق، وعلى المواطنين أيضا الإبلاغ فورا عن أي شخص يحتكر السلع للتعامل معهم قانونيا فورا.

وطالب عبد الحميد، بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية خلال هذه الفترة الاستثنائية حتى يمكن السيطرة على السوق بشكل فعال، وعودة الوضع لطبيعته مرة أخرى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.