"الداخلية" تهدي أغنية "هنا مصر" للأطباء و"المهمة" لرجال الشرطة

أهدت وزارة الداخلية أغنية "هنا مصر" للأطباء والعاملين في الطواقم الطبية والتي تواجه فيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

والأغنية من كلمات تامر حسين وغناء مصطفى حجاج وهبة مجدي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى.

وتبدأ الأغنية بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي للطواقم الطبية وإشادته ببطولاتهم وتتناول الأغنية بسالة أبناء مصر من الطواقم الطبية في أدائهم لدورهم وكذلك بطولات رجال الشرطة التي تحافظ على الأمن والأمان في مصر.

كما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيسبوك" أغنية "المهمة" غناء مؤمن خليل وكلمات عبد الحميد الحباك وألحان سامح صلاح وتوزيع أسامة سامى.

وتتناول الأغنية بطولات رجال الشرطة وتتحدث عن إحدى المهمات المكلف بها رجال الشرطة للقضاء على العناصر الإرهابية والإجرامية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن القضاء على خلية إرهابية بمنطقة الأميرية قبل القيام بأعمال إرهابية وأسفرت العملية عن استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي وإصابة آخرين.