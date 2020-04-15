صور.. سفاجا تواصل حملات الرش المسائية لتعقيم الميادين والشوارع

تواصل مدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي رئيس المدينة، الحملات اليومية لرش وتطهير شوارع وميادين المدينة والتي استهدفت بعض شوارع وميادين حي النيابة والشوارع الجانبية وحي منخفض التكاليف وعمارات مبارك خلال ساعات الحظر وبمشاركة شركة مياه الشرب وللصرف الصحي بسفاجا.

ومن جانبها، قالت "المغربي" إن فرق التطهير والتعليم بالوحدة المحلية التنسيق مع الإدارة الصحية وفريق العمل مواصلة في التطهير بالمصالح والمنشآت ورش شوارع المدينة.

وأشارت إلى استمرار حملات المرور على المحال التجارية بنطاق المدينة لمتابعة مدى التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتى ذلك استمراراً لحملات التطهير والتعقيم على مستوى المدينة كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.