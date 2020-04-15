الصحة الفرنسية: الوفيات تتجاوز 17 ألفا بسبب كورونا

تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا، أكثر من 17 ألفا، وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون - في مؤتمر صحفي عقده في باريس، حول آخر المستجدات حول الوباء - "إن عدد الوفيات بلغ 17 ألفا و167 حالة، بينها 10 آلاف و643 وفاة في المستشفيات"، وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

"سالومون": تراجع عدد مرضى الوباء في المستشفيات الفرنسية

وأوضح سالومون: للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء، تراجع عدد مرضى "كوفيد-19" في المستشفيات الفرنسية، مشيرا إلى أن عدد المرضى المصابين بالوباء في المستشفيات بات أقل بـ513، مقارنة بحصيلة أمس الثلاثاء بفضل خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات، وأشار المسؤول الفرنسي، إلى أنه أول تراجع، وشدد على أهميته.

وواصل عدد الحالات الخطرة في العناية المركزة تراجعه لليوم السابع على التوالي "273"، وأكد مدير الصحة العامة، أن وجود 6 آلاف و457 مريضا في العناية المركزة يبقى "رقما مرتفعا جدا".