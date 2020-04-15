أكبر متعافية من كورونا: اتعاملوا معانا في العزل بقلب حلو

أشاد عبدالشافي محمد عبدالشافي، ابن أكبر متعافية من فيروس كورونا بدمياط، بطاقم التمريض والأطباء في مستشفى قها المركزي الذي تلقت فيها والدته العلاج، مشددا على أن النظافة فوق خيال والرعاية الطبية على أعلى مستوى.

وأضاف عبدالشافي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أهالي قريته احتفلوا بوالدته فور خروجها من المستشفى ووصولها إلى منزلها.

من جانبها قالت السيدة رتيبة الراعي، أكبر متعافية من كورونا، إنها مكثت في المستشفى 16 يوما حظيت خلالهم بالرعاية الصحية الجيدة، متابعة: "بيتعاملوا معانا بقلب حلو وطيب، والابتسامة اللي في وشهم بالدنيا كلها".

ووجهت رسالة إلى الشعب المصري قالت خلالها: "الفيروس ده إنذار من الله وعلينا أن لا نستخف به"، مشددة على أنها عانت من ألم شديد خلال مرضها بفيروس كورونا.

وتابعت: "الألم ميحسش بيه إلا اللي جربه، ألم كبير ومش هزار، لو قعدت أتكلم لمدة سنة مش هوفي الأطباء وطاقم التمريض حقهم".