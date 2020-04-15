بعد ما نشرته "الوطن".. وزيرة الصحة لمصمم لوحة "رد الجميل": تسلم إيدك

أبدع الشيف خالد بمدينة الغردقة في تصميم لوحة طبيعية، مستخدماً حبات الأرز تحمل وجه "قائدة الجيش الأبيض" الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك تقديرا منه للجهود المبذولة من الفرق الطبية والقطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقالت وزيرة الصحة له "تسلم إيدك".

كانت نشرت "الوطن" إبداع الشيف خالد عبدالفتاح من العاملين بالسياحة بالغردقة في رسم لوحة تحمل وجه وزيرة الصحة مستخدماً حبات الأرز الأبيض والأسود بعد طهيها، وتواصل مكتب الوزيرة بعد مشاهدتها الخبر على صفحات "الوطن"، مع الشيف خالد وشكرته وقالت له "تسلم إيدك".

ويؤكد الشيف خالد عبدالفتاح، لـ"الوطن"، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور خالد مجاهد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، يبلغه فيه رسالة شكر الوزيرة قائلة له "تسلم إيدك"، موضحاً أنه جار تحديد ميعاد مع وزيرة الصحة لإهدائها اللوحة التي تحمل وجهها.

وأعرب الشيف خالد عن سعادته بتلقيه اتصالا من وزارة الصحة قائلا "لم أكن أتوقع أن تصل لوحتي إلى الوزيرة بهذه السرعة"، موجها شكره لجريدة "الوطن" لنشرها خبر رسمه للوحة.

كان الشيف خالد الملقب بشيف المشاهير، صمم صورة تحمل وجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مستخدماً حبات الأرز الأبيض وحبات الأرز الأسود بعد طهيها على النار، وظل لمدة ساعتين يبدع في تصميم صورة طبيعية وصحية جداً، على حد قوله.

قال الشيف خالد عبد الفتاح عضو جمعية الطهاة المصريين، في تصريح لـ"الوطن"، إنه حرص على قضاء وقت الفراغ بعد توقف السياحة في ممارسة هوايته في رسم النجوم والمشاهير وحرص على رسم لوحة تحمل وجه وزيرة الصحة موجها رسالة شكر للجيش الأبيض، موجها الشكر للأطباء على المجهودات التي تبذل من الفرق الطبية لحماية صحة المواطنين في هذه الفترة التى تمر بها البلاد والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا.

ويلقب الشيف خالد بشيف المشاهير، حيث أبدع سابقاً في رسم وجوه المشاهير من الرياضة والفن والشخصيات العامة على بيتزا والبطيخ والتورتة أحيانا ولكنه رأى أن قطاع الصحة بمصر أدى دورا إيجابيا أشادت به منظمة الصحة العالمية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وكان لا بد من رد الجميل بتصميم لوحة تحمل رسالة شكر على حد قوله.