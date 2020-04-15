مصاب بـ كورونا رزق بطفل في مستشفى العزل: اهتمام لا يوصف

قال محمد عواد، مواطن مصري مصاب بفيروس كورونا، إن الرعاية الطبية والصحية الفائقة بمستشفى العزل أشعرته أنه لا يعالج في مستشفى حكومي، لافتا إلى أن الطاقم الطبي المشرف على علاجه وأسرته قام بعمل حفل له بمناسبة مولوده الذي رزق به في مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات.

وأضاف عواد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الاهتمام بالمرضى والمصابين على أفضل وجه، لافتا إلى أن أطقم الولادة المتواجدين في المستشفى ليسوا من الطاقم الطبي بل تم جلبهم كون زوجته كانت حاملا، متابعا: "ده يبين ليك مدى الاهتمام بالمرضى".

وعلق مقدم البرنامج، قائلاً: "نجاح مصر على الصعيد الطبي يجعلنا واثقين من تجاوز الأزمة"، مشددا على أنه وقت الأزمات نعيد اكتشاف أنفسنا وهذا يدعونا للفخر.