عاجل.. انتصار السيسي تجري اتصالا هاتفيا بوالدة الشهيد محمد الحوفي

أجرت السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، بالسيدة وفاء محمد مهني والدة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، وذلك لتقديم واجب العزاء في استشهاد نجلها، الذي لقى ربه أثناء مداهمة قطاع الأمن الوطني لأحد الخلايا الإرهابية بمنطقة الأميرية.

وقالت قرينة الرئيس، خلال تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "أجريت اليوم اتصالاً هاتفياً بالسيدة المصرية العظيمة وفاء مهنى والدة ابن مصر البطل الشهيد محمد الحوفي، الذى لقى ربه بطلاً من أجل مصر وأمنها".

وأضافت: "أكدت أثناء المكالمة مع والدة البطل الشهيد إننا نفتخر بنجلها ونفتخر بكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطولة.. وكم كان فخري عظيما بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود ".

وتابعت: "رحم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة".

جدير بالذكر أن والدة الشهيد تلقت مكالمة تعزية السيدة انتصار السيسي أثناء تواجدها بالبحيرة مسقط رأس عائلة الشهيد.