وزير بريطاني يعلن الحق في تواجد الأقارب بجوار مرضى كورونا قبل الوفاة

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك تغيير الإجراءات الخاصة بالنسبة لوجود أفراد عائلة المريض بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالقرب منه عند اقتراب وفاته حتى يكون لديهم الفرصة في الوداع.

وقال هانكوك، في مؤتمر صحفي، اليوم، في مقر رئاسة الوزراء إن "إرادة التواجد مع شخص تحبه في لحظاته الأخيرة قبيل الوفاة أحد الغرائز الإنسانية".

وكشف هانكوك، حسب صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية، أنه بكى بشدة بسبب التقارير الصحفية التي ذكرت أن الفتى محمد عبدالوهاب البالغ من العمر 13 عاما والذي توفي بسبب مرض "كوفيد-19" لم يكن أي من أبويه إلى جواره.

وأضاف الوزير البريطاني، "أنا سعيد بقولي إنه طوال العمل في الصحة العامة في إنجلترا وقسم الرعاية وأقسام أخرى فإننا سنقدم إجراء جديدا. وحتى نستطيع أن نقلل مخاطر العدوى قدر المستطاع سيتم منح الحق لأقرب الأقربين للمرضى الذين يوشكون أن يرحلوا لكي يودعوا محبيهم".

وزير الصحة البريطاني: لانستطيع تخفيف أي من إجراءاتنا

وفي سياق آخر، أشار هانكوك، إلى احتمال أن يتم غدا الخميس مد فترة تدابير الإغلاق، وقال: "لا نستطيع تخفيف أي من إجراءاتنا ولا نستطيع التوقف عن العمل الجاد الذي نقوم به الأن".

وأضاف هانكوك:"هذه التضحية المشتركة – وأنا أعلم إنها تضحية – ستبدأ في العمل بشكل جيد لكننا لن نستطيع تخفيف هذه الإجراءات حتى يكون الأمر أمنا لفعل ذلك."

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن إحصاءات، أمس الثلاثاء، إنه تم اكتشاف كورونا المستجد، لدى ثلث العاملين بالقطاع الطبي الذين تم اختبارهم في بريطانيا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه تم العثور على الإصابة بالفيروس لدى 33% من عناصر الطواقم الطبية الذين خضعوا للاختبارات.