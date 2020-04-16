البسيوني: تمويل الجماعات الإرهابية انكمش وأصبحوا في تراجع

قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأسلحة التي ضبطت مع الخلية الإرهابية في الأميرية أسلحة وبنادق آلية في حين تفكيكها يمكن أن تخبأ في شنطة صغيرة ولا تثير الذعر بشكل كبير، ومتواجدة في الصعيد وفي كل المناطق، في حين أنهم حينما كانوا في سيناء كان معهم أسلحة ومدافع متعددة الطلقات والتلسكوب من خارج مصر.

وأضاف البسيوني، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ON، أن تمويل الجماعات الإرهابية انكمش وأصبحوا في تراجع والأسلحة التي معهم حالياً والمتفجرات بدائية وهذا دليل على نجاح الجهات الأمنية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، مقتل سبعة "عناصر إرهابية" في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الاشتباكات مع تلك العناصر أسفرت عن "استشهاد" المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.

وأضاف البيان: "وردت معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الأقباط، وجرى رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".