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مصدر أمني ينفي مزاعم قناة إخوانية بثت فيديو لاحتفالات أقباط: يعود لعام

كتب:

محمد بركات
01:08 ص | الخميس 16 أبريل 2020
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني حقيقة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله إقامة عدد من المواطنين المسيحيين لبعض المظاهر الاحتفالية بالطريق العام صحبة أحد رجال الدين بمحافظة المنيا، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد فيروس كورونا، أسوةً بما يتم حيال تجاوزات أئمة المساجد.

وأوضح المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه خاص باحتفال عدد من المواطنين المسيحيين بعيد القيامة بمحافظة سوهاج وتم بثه على شبكة الإنترنت منذ قرابة عام.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام.