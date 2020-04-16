مساعد وزير الداخلية الأسبق: الأمن توصل لخلية الأميرية بتعاون من الشعب

قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جهاز اللأمن الوطني توصل إلى خلية الأميرية، لأن الدولة المصرية دائما في مثلث قوي جداً يتكون من الجيش والشرطة والشعب، ويحتل الشعب القائمة، لأن الشرطة تعمل بالمعدات والأكمنة والخطط لكن تواجد خلية في مكان يكون عن طريق معلومة من أحد أفراد الشعب.

وأضاف البسيوني، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ON، أن الشعب المصري بطبيعته لديه قوة الملاحظة وحب الفضول من خلال معرفة طبيعة الجيران وسكنهم في شقة بدون أطفال أو سيارات تأتي لهم، وهنا يتوافر الحس الأمني لدى المواطن ويتم متابعة الملحوظة التي صدرها أحد الأفراد حتى يتم التأكد منها ويتم تتبع المعلومة لتبدأ مهمة الجهاز البحثي لتقصي المعلومة سواء سلبية أو إيجابية بالإضافة لوجود مصادر أخرى مجندة.

وتابع، يتم تتبع الخلية ووضع الخطة عن كيفية المهاجمة ويبدأ التنسيق وهنا البطل الحقيقي هو الشعب والمعلومة التي صدرها، كما ناشد كل سكان المناطق الشعبية التي يختبئ بها الجماعات الإرهابية في حالة وجود أي ملحوظة غير عادية يجب القيام بالإبلاغ فوراً، وأنه لا يوجد ضربة استباقية حدثت إلا بناء على معلومة من المواطنين.