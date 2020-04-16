محافظ دمياط تغلق فندقا برأس البر خالف قرار حظر التجمعات

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشواطئ للتأكد من عدم وجود أية تجمعات وكذلك المعديات التى أصدرت تعليمات بشأنها إلى رئيسي مدينتي عزبة البرج ورأس البر بتنفيذ قرار الغلق، مؤكدة أنه تم أيضاً التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لوقف المراكب النيلية من وإلى المدينة.

وخلال مرورها على أحد الفنادق والذى تلاحظ قيامه بإقامة حجوزات للمواطنين خلال هذه الفترة وكذلك إقامة مناسبة بالقاعة الملحقة به، أمرت الدكتورة المحافظ بإغلاق الفندق فوراً واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات.

وواصلت المحافظ جولتها بتفقد بوابتى المدينة وذلك بمرافقة اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، وذلك في إطار التنسيق بين الجانبين لتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة باقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط بالنسبه لسيارات الملاكي، وكذلك إصدار تعليمات مشتركة لمدير إدارة المواقف بمنع دخول سيارات السرفيس للخطوط الداخلية والخارجية.

وأحالت عوض أحد موظفي بوابة رأس البر الغربية للتحقيق فورا لمخالفته تلك التعليمات، مشددة على الجميع باتمام التكليفات المحددة على الوجه المطلوب.

كما وجهت المحافظ تعليماتها بتكثيف الحملات من قبل لجان المتابعة والتفتيش المالى والإدارى لتنفيذ كافة الإجراءات بشكل حاسم على كافة المستويات وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين خلال تلك الفترة ومواجهة تداعيات الأزمة.