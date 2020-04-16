أسعار العملات اليوم الخميس 16-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 16 أبريل الحالي في بعض البنوك العاملة، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.12 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.02 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.21 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك HSBC نحو 19.41 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجّل نحو 19.40 جنيه للشراء، و19.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه.