صحة المنوفية: نقل أعمال استخراج تصاريح الدفن بعد مواعيد العمل الرسمية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نقل أعمال مكتب استخراج تصاريح الدفن بعد مواعيد العمل الرسمية وعلى مدار 24 ساعة، من مكتب صحة شبين الكوم ثاني إلى مكتب صحة شبين الكوم أول بشبين الكوم مساكن الأوقاف بجوار المرور القديم.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والمتضمنة نقل أعمال مكتب استخراج تصاريح الدفن بعد مواعيد العمل الرسمية، علما بأن جميع مكاتب الصحة بنطاق المحافظة تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء شتاء ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء صيفا، وذلك للحد من التجمعات ونقل انتشار العدوى بين المواطنين حفاظا على سلامتهم.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بسرعة اتخاذ اللازم بشأن تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى.