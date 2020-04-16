ضبط مدير شركة بالجيزة بتهمة الاتجار في المواد المطهرة مجهولة المصدر

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشر أحد الأشخاص، مالك شركة بدائرة قسم شرطة الهرم في الجيزة، لمشاركات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية كحول إيثيلي مجهولة المصدر.

ضبط المدير المسؤول للشركة، وبمواجهته أقر بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بغرض الترويج لبيع المواد المطهرة "كحول إيثيلي"، كما أرشد عن عدد مخزنين تابعين للشركة، ضُبط بهما 25 جركن مختلفة الأحجام بداخلهم مادة يشتبه في كونها كحول إيثيلي، و134 كرتونة تحوي 4082 عبوة مختلفة الأحجام بداخلها مواد مطهرة "جيل وسوائل" مجهولة المصدر، وكمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة، واتخذت الإجراءات القانونية.