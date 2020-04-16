ضبط عصابة سرقة أكياس الدم والبلازما من أحد المستشفيات في المنوفية

ضبطت قوات الأمن بالمنوفية بالتعاون مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، عددا من الأشخاص بتهمة الاستيلاء على كمية من أكياس الدم والبلازما من أحد المستشفيات بالمنوفية.

كان قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية تلقى أخطارا من مسؤول بأحد المستشفيات بقيام فني تحاليل، وفني معمل يعملان في المستشفى ذاته بإثبات صرف 17 وحدة دم، و30 وحدة بلازما من بنك الدم بالمستشفى بأسماء مرضى محجوزين بجهات خارج المستشفى، وتوريد قيمتها دون تقديم فواتير تثبت ذلك.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية إلى صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وقيام المذكوران بالاشتراك مع فني تحاليل بالمستشفى، وإداري بمعامل تحاليل طبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في اختلاس أكياس الدم والبلازما المدعومة من الدولة من بنك الدم بالمستشفى، مستغلين صفتهم الوظيفية عقب سداد قيمتها مبلغ 110 جنيهات لكيس الدم، و40 جنيها لكيس البلازما، والتصرف فيها بإعادة بيعها بسعر أعلى مستغلين حاجة المرضى لها من خلال استئجارهم لبنك للدم من الباطن بأحد المستشفيات الخاصة بالمنوفية لاستشارى تحاليل طبية، مقابل مبلغ 15 ألف جنيه شهريا، وتحقيقهم أرباح غير مشروعة.

وضبط المتهمون بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.