بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع حملات التطهير والتعقيم بالمدن والقرى

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، مشددا على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع أية تجمعات.

وأكد نور الدين أنه يجرى تنفيذ حملات تطهير وتعقيم موسعة لكافة المباني والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، مضيفا أن أعمال التعقيم تقدمها أجهزة الحكم المحلي بالتنسيق مع مديرية الصحة، كذا استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت العامة والحيوية بمختلف المراكز والقرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة جهود المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

وأشار محافظ الاقليم، إلي استمرار توعية المواطنين بالإجراءات الصحية السليمة، للوقاية من الفيروس، وتنظيم حركة المواطنين في أماكن تلقي الخدمات العامة كالبنوك ومكاتب البريد والمخابز ومكاتب التأمينات وماكينات الصراف الآلي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.