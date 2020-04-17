حظك اليوم الجمعة 17-4-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثيرين من المهتمين بعلم الفلك على متابعة الحظ اليومي الخاص بهم، وفي تلك الأيام ننتقل إلى برج الثور الذي يتميز بقوة تحمله وصبره على وغيرته الشديده على المقربين له، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بصداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تعدك بتطور إيجابي وتمنحك موهبة هائلة في الإغراء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان ياسر جلال، وبوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس اليوم من التسرع وأن تهتم بصحتك وأن تتجنب العصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المشتري في منزل الحظ قد يساعدك أن تحصل على دعم الأحباب والمخلصين رغم الضغوط.

ومن أبرزر مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يمنحك اليوم روح تفاؤل وتشعر بالسعادة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان نضال الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم نحو التخطيط لتحقق مكاسب أو تحصل على دعم مالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تعرف كيف تقترب ممن تحب وتهتم بالطرق المؤدية إليه.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تفكر ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، انتبه.. قد تنشأ اشتباكات في محيطك أو هموم متعلقة بمسائل شخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مايا نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 14 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك لتتحرك بفاعلية والتزام وتبدو ديناميكيا ومتحمسا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، قد تقضي وقتا ممتعا مع من حولك، لكن لا تتخط الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يضاعف الفرص أمامك وتُظهر يقظةً وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الالتفات لأحزان مضت، فقط استفد من خبراتك وانظر أمامك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمّن يُظهر لك اهتماما وإخلاصا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

يساعدك وضع القمر على الاقتراب من الآخرين وتستطيع اليوم أن تناقش وتتفاوض بلباقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بمضاعفة تركيزك لتحسن توجيه جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد معاكسان، ومن المهم أن تعتني بأقوالك وكلامك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم مبادرا وشجاعا مما يفتح الباب لحوار مهم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم واليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من الفتنة والإغراء.

ومن أبرز مشاهير برد الدلو الفنان خالد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 22 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

هذه الفترة تستطيع أن تحرز تقدما إذا اعتنيت بصحتك وإذا كنت تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر ويدفعك ذلك للتأمل والعزلة وقد يساعدك ذلك على ترتيب أفكارك، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان ماجد المصري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 أكتوبر.