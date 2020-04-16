"الساحر" و"النحات" على "أبو ظبي" في رمضان

تعرض مجموعة قنوات أبو ظبي الفضائية في رمضان المقبل، عملين دراميين ينتميان إلى الدراما الضخمة من إنتاج شركتي I see media - إياد الخزوز--وجولدن لاين- نايف وديالا الأحمر- بالإضافة إلى 12 عملا متنوعا يعرض 10 منها على منصة جوي والباقي على أبو ظبي.

وتعرض "أبو ظبي" مسلسل الساحر بطولة الفنانين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين أخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.

ثاني هذه الأعمال بعنوان "النحات" وهو من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى أبو فرحات، وتدور أحداثه حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.