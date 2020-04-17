حظك اليوم الجمعة 17-4-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لديه طموح شديد، يجعله يبذل قصارى جهده حتى يستطيع تحقيق أحلامه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بصداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تعدك بتطور إيجابي وتمنحك موهبة هائلة في الإغراء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان ياسر جلال، وبوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.