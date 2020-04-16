الصين: لا نشهد سحبا واسع النطاق للاستثمارات الأجنبية بسبب كورونا

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم، أن الصين لم ولن تشهد سحبا واسع النطاق للاستثمارات الأجنبية رغم تأثير فيروس كورونا الجديد، على الشركات الأجنبية العاملة في الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنح، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الوزارة في بكين، إن ثقة الشركات الأجنبية وتصميمها على تنمية الأعمال طويلة الأجل في الصين لم تتغير، معتبرا أنه لا يمكن لأي دولة أن تغير بشكل اعتباطي سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف فنج أن الصين ستواصل فتح أسواقها أمام العالم، وتواصل تيسير الدخول إلى الأسواق، وتعزيز الواردات، وتحرير التجارة والاستثمار وتسهيله.

وتابع بأن الصين تكثف حاليا من جهودها لتعزيز استقرار الاستثمار الأجنبي من خلال تشجيع استئناف عمل الشركات والمشاريع ذات التمويل الاجنبي، مشيرا إلى أن 72.8% من الشركات ذات الاستثمار الأجنبي استعادت أكثر من 70% من طاقة العمل حتى 14 أبريل الجاري، بزيادة 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي.

كانت وزارة التجارة الصينية أعلنت في وقت سابق انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بنسبة 10.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري متأثرة بتفشي فيروس كورونا.