إجراءات كورونا تسلب فرحة الأعياد.. احتفالات هادئة في المنازل وأون لاين

مثلما سلب حرية المليارات في الكرة الأرضية، بإجبارهم على البقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة حتى لا تنتقل العدوى بينهم، سرق فيروس كورونا المستجد فرحة الأعياد التي ينتظرها المصريون من عام لأخر.

(كوفيد- 19) أشحب الوجوه بمجرد ذكره، فغابت فرحة المناسبات للمسلمين والأقباط، ولا سيما فرض بعض الدول قيود على حركة المواطنين ومنع التجمعات، ونحن في أيام عيد القيامة المجيد، وشم النسيم وكذلك قُرب حلول شهر رمضان الكريم، والذي له استعداد خاصة داخل في الشوارع والبيوت.

أول قداس لـ عيد القيامة بكنائس مصر في زمن كورونا دون حضور

أقامت كنائس التقويم الغربي، السبت الماضي، قداسات عيد القيامة، إذ صلى الكهنة في الكنائس وبقى المسيحيون في المنازل ضمن اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وترأس في مصر، المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، قداس العيد، بعدد محدود من كهنة الكنيسة، فيما تمّ بث الصلوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب، إذ يوافق العيد بحسب التقويم الغريغوري الأحد.

والتزامًا بقرار حظر حركة المواطنين وإجراءات الدولة المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ترأس المطران، قداس العيد بكنيسة سانت تريزا في مصر الجديدة بالقاهرة، في الثالثة ظهرًا بدلًا من مساء اليوم، ويعد ذلك أول قداس لـ"عيد القيامة" هذا العام يقام في مصر في ظل إجراءات مواجهة كورونا.

الكنيسة تدعو الأقباط لإرسال أسئلة للبابا تواضروس يوم عيد القيامة

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنّ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يلتقي الأقباط حول العالم افتراضيا يوم عيد القيامة المجيد عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأضاف المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان له، الثلاثاء: "يمكن للأقباط أن يشاركوا في اللقاء من خلال تسجيل فيديو لا يتعدى 30 ثانية، ويجب أن يتضمن الفيديو اسمك وإيبارشيتك وسؤالا لقداسة البابا تواضروس الثاني".

واستكمل: "يتم إرسال الفيديوهات عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على أن يكون آخر موعد الرسائل الخميس، اليوم".

اتجاد لزيادة ساعات الحظر في شم النسيم

يعلن مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة المقبلة، القرارات النهائية بشأن الإجراءات الاحترازية ليوم شم النسيم.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ القرارات النهائية سيتم اتخاذها خلال اجتماع الحكومة المقرر خلال ساعات

وأضاف في تصريحات تليفزيونية له، أنّه حتى لو كان القرار استمرار الحظر الجزئي، هناك إجراءات إضافية سيتم تطعيم الحظر بها، تضمن مزيدًا من السيطرة على عملية خروج المواطنين وتحقق الغرض كما لو كان حظرا كاملا.

وقال إنّ مجلس الوزراء سيبحث عدة خيارات، بينها النظر في الحظر الجزئي وتعديل موعده ليبدأ قبل الساعة الثامنة مساء.

شهر رمضان.. الرؤية في هدوء والتراويح في المنازل

لم تكن مظاهر فرحة قُرب حلول شهر رمضان الكريم بمنأى عن مخاطر الفيروس اللعين، إذ أعلنت دار الإفتاء المصرية، إلغاء احتفالية رؤية هلال شهر رمضان، وبث إعلان نتيجة الاستطلاع على التلفزيون المصري.

وأكدت الإفتاء في بيان لها، أنّه سيتم بث كلمة عبر الصفحة الرسمية للدار على فيس بوك، يلقي فيها مفتي الجمهورية إعلان نتيجة الاستطلاع، وينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنّ قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، والذي ربما يستمر حتى شهر رمضان الكريم، وبالتالي لن تقام صلاة التراويح بها، بسبب وباء كورونا.

وفي سياق متصل، كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أنّه لن يتم إقامة موائد الرحمن التابعة للمساجد لإفطار الصائمين في شهر رمضان الكريم، حال استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا حفاظا على عدم التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس.

من جانبه، أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنّه جرى توجيه المحافظات بحظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة التجمعات.