حظك اليوم الجمعة 17-4-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بعناده الشديد، ومن الصعب تغيير رأيه بسهولة، كما أنّه لا يهتم بالكسب المادي، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس اليوم من التسرع وأن تهتم بصحتك وأن تتجنب العصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المشتري في منزل الحظ قد يساعدك أن تحصل على دعم الأحباب والمخلصين رغم الضغوط.

ومن أبرزر مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.