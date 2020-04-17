حظك اليوم الجمعة 17-4-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بذكائه وحبه لتعلم الأشياء الجديدة، وتطغى عليه صفة المرح ولا يتصفون بالأنانية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يمنحك اليوم روح تفاؤل وتشعر بالسعادة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان نضال الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يونيو.