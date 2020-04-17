حظك اليوم الجمعة 17-4-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يستطيع إخفاء مشاعره بشكل كبير، ما يجعل المحيطين به يعتقدون أنّه لا يشعر بالأسى والحزن تجاه المواقف المؤلمة التي يمر بها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم نحو التخطيط لتحقق مكاسب أو تحصل على دعم مالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تعرف كيف تقترب ممن تحب وتهتم بالطرق المؤدية إليهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.