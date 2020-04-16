الوحدة المحلية لمدينة دهب تطرح مزايدة لتأجير كافتيريا مدخل المدينة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، عن طرح تأجير كافتيريا مدخل المدينة في مزاد علني محلي.

وقال اللواء صبري الوزيري رئيس المدينة، إن المزايدة عبارة عن منح حق انتفاع لكافتيريا وحمامات مدخل المدينة، لمدة 3 سنوات بجلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 6 مايو المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمجلس المدينة.

وأضاف رئيس المدينة، أنه على المتزايد سداد مبلغ 5 آلاف جنية قيمة تأمين دخول المزاد، وفي حالة رسو المزايدة سيجرى تسديد 10% من القيمة الكلية للعقد الذي رست عليه المزايدة عن مدة التعاقد بالكامل، ويجرى الاحتفاظ بهذا التأمين حتى تمام تنفيذ بنود العقد.

وأوضح أنه للاشتراك في المزايدة يجرى التقدم بطلب لرئيس المدينة، لشراء كراسة الشروط والمواصفات، نظير مبلغ مالي قدره 300 جنيه من خزينة الوحدة المحلية، وذلك طبقا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأكد رئيس المدينة تقديم العروض مصحوبة بتأمين جدية دخول المزاد، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية المدونة أليا، وضريبة المبيعات، وشهادة خبرة.