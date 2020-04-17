حظك اليوم الجمعة 17-4-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز بشخصيته القوية، وحبه للقيادة سواء في حياته الشخصية أو العملية، مما يجعله قادر على تحقيق طموحه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تفكر ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه.. قد تنشأ اشتباكات في محيطك أو هموم متعلقة بمسائل شخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مايا نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 14 أغسطس.