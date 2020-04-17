حظك اليوم الجمعة 17-4-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يهتم بالتفاصيل الدقيقة في المواقف التي يمر بها، ويعتمد على التفكير العقلاني في حكمه على الأمور، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك لتتحرك بفاعلية والتزام وتبدو ديناميكيا ومتحمسا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، قد تقضي وقتا ممتعا مع من حولك، لكن لا تتخط الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.