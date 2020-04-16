طلاب "فنون جميلة حلوان" يقدمون مشروعاتهم أون لاين

تقدم طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بعدد من المشروعات عبر الإنترنت، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد الكلية.

تقدم طلاب الفرقة الأولى بقسم التصوير بمقرر التصميمات تحت إشراف الدكتورة أمنية حامد صقر الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالكلية والفريق المعاون لها، بمشروعات عبارة عن رسم مكون من عناصر الطبيعة الصامتة بخامة من الألوان الجواش على ورق كانسون مساحته 50×35، وتلوين العناصر بأسلوب المونوكروم أو مايسمى اللون الواحد وهو ما يعني التلوين بالاعتماد على لون واحد بدرجاته.

يهدف المشروع إلى تعلم الطالب كيفية السيطرة على الدرجات الفاتحة والقاتمة داخل العمل الفني، وهو ما طبقه طلاب الفرقة الأولى.

اعتمد التواصل في المشروع على وسائل التواصل الإلكتروني المتعددة، بالإضافة إلى المتابعة مع الطلاب طوال فترة المشروع والتي استمرت لنحو أسبوعين متتاليين، أعقبها مرحلة تسليم الأعمال إلكترونيا.