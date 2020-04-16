موسكو: مساعدات مالية لـ500 ألف شركة

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن المدفوعات المباشرة التي ستقدمها الحكومة الروسية للشركات الصغرى والمتوسطة المتضررة من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"ستمس حوالي 3 ملايين شخص.

وأضاف ميشوستين، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم، أن المدفوعات ستطال نحو نصف مليون شركة توظف نحو 3 ملايين شخص، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار رئيس الوزراء الروسي، إلى أن المدفوعات المالية للشركات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا ستدفع اعتبارا من مايو المقبل.

"ميشوستين": الحكومة ستوسع قائمة القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد

وأوضح ميشوستين، أن الحكومة ستوسع قائمة القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد من انتشار كورونا المستجد، حيث ستشمل تجارة المنتجات غير الغذائية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه الحكومة أمس الأربعاء، لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم قطاع الأعمال المتضرر جراء جائحة كورونا المستجد.

وكلف الرئيس الروسي، الحكومة بتقديم مساعدة مالية مباشرة "هبة" للشركات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 12 ألفا و130 روبل "نحو 170 دولارا" عن كل موظف.