«فنادق توليب» تطلق حملة لدعم وتشغيل العمالة المتضررة من كورونا

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات توليب - أحد أكبرالشركات الفندقية الرائدة فى قطاع السياحة المصري- عن إطلاق حملة «إحنا أولى بيك» لدعم وتشغيل العمالة المتضررة من آثار انتشارفيروس كورونا علي قطاع السياحة.

وقالت المجموعة، في بيان لها، إنه سيتم فتح باب التقدم لجميع الوظائف في قطاع السياحة والفنادق لجميع الكوادر المصرية ذات الخبرة في هذا المجال والمتضررة من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد المتقدمين مهنياً ونفسياً للعمل في فنادقها الحالية، أو ضمن خطة التوسعات الكبيرة للشركة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكدت أن حملة «إحنا أولى بيك» تأتي اتساقاً وإيماناً من المجموعة بمسؤليتها المجتمعية تجاه قطاع السياحة والفنادق المصري، وحفاظاً على الكوادر المصرية في هذا القطاع المهم والحساس والذي تضرر نتيجة الأحداث العالمية والجارية بانتشار فيروس كورونا.

وأشارت «مجموعة توليب» إلى أنها تمتلك عددا كبيرا من الفنادق والمنتجعات السياحية والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بجانب خطة توسعية مستقبلية لزيادة هذا العدد، لافتة إلى أن المجموعة بادرت بالإعلان عن تمسكها بجميع موظفيها والمحافظة عليهم.

وأضافت المجموعة، أنها قامت بتفعيل طلب التوظيف الإلكتروني لجميع الوظائف عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ويمكن للراغبين في التقدم لإحدى الوظائف التسجيل من خلال الرابط التالي: http://tolipgroup.com/careers

ومن جهته قال محمود رزق رئيس مجلس إدارة مجموعة توليب للفنادق و الخدمات السياحية: "إنه إيماناً من المجموعة بأن مصر تمتلك الكوادر المصرية ذات الخبرة في مجال السياحة والفنادق، والتي يجب أن نستثمر فيها، حيث إنها ستساعد بشكل كبير في تطوير قطاع السياحة المصري بعد عودة المعدلات إلى طبيعتها بعد أزمة انتشار فيروس كورونا".

وأشار إلى أن الحملة تعد تخطيطاً لما بعد الأزمة لكي يكون قطاع السياحة على أتم الاستعداد لعودة الحركة السياحية لمعدلاتها واستقبالها، وتلاشى تأثره بغياب الكوادر العاملة، لافتا إلى أن المجموعة تمتلك خططاً طموحة لتطوير قطاع التدريب وتأهيل الكوادر المختلفة في قطاع السياحة وسيتم الإعلان عن مشروع للتدريب خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد رزق، أن مبادرة «إحنا أولى بيك»، تأتي اتساقاً وتماشياً مع أهداف توليب القائمة على جذب الكوادر ذات الخبرة لتضيف إلى نجاحها نجاحات أخرى، إضافة إلى الحفاظ على الكوادر المصرية المدربة، والتي قضت زمنا تعطي في هذا المجال الهام والحساس والذي يساهم بدوره في الاقتصاد القومي لمصر.