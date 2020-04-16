مدبولي يشكر القائمين على منظومة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا الأسبوع شهد العديد من الإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة المصرية في سبيل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، مكان أهمها بدء صرف منحة العمالة غير المنتتظمة، حيث كان اليوم الخميس، هو الأخير في صرفها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عرضه التلفزيون المصري، أنه جرى متابعة هذا الأمر بشكل يومي: "الحمد لله مشي بأسلوب جيد جدًا، وأشكر كل القائمين على هذه المنظمة المتكاملة، حيث شارك فيها العديد من أجهزة الدولة والحكومة للوقوف منع أسرنا المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، وسيكون الأمر أسهل في الشهرين المتبقين من المنحة".