سفارة الجزائر بالقاهرة تدعو رعاياها العالقين للتسجيل من أجل إعادتهم

دعت سفارة الجزائر بالقاهرة، اليوم، الجزائريين المقيمين بالجزائر والعالقين بمصر والراغبين في العودة للجزائر إلى الإسراع في التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية.

وذكرت السفارة الجزائرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: "تنهي سفارة الجزائر بالقاهرة إلى علم جميع الجزائريين المقيمين بالجزائر والعالقين بجمهورية مصر العربية (لأغراض أخرى غير الإقامة)، أن اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بمتابعة جائحة (كورونا) المستجد قد وضعت قاعدة بيانات إلكترونية لفترة زمنية محدودة للتسجيل عبر موقع وزارة الداخلية الجزائرية.

وأضافت السفارة الجزائرية، "تطلب السفارة من المواطنين المعنيين بعملية الترحيل سرعة التسجيل على قاعدة البيانات المذكورة أعلاه".