أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 17-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار الفاكهة في الأسواق، وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 17 أبريل كالتالي:

الخوخ

وصل سعر كيلوجرام الخوخ إلى 12 جنيهًا.

الفراولة

وصل سعر كيلوجرام الفراولة 7 جنيهات.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 8 جنيهات.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلوجرام.

الموز

يختلف سعر الموز في الأسواق إذ يتراوح من 10 جنيهات للكيلوجرام.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 22 جنيها، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 32 جنيها.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 9 جنيهات.