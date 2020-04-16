إقامة مركز خدمات متطور بجامعة الملك سلمان بمدينة الطور

قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إقامة مركز خدمات حضاري متطور بمقر جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، يشتمل على العديد من الأنشطة التي تلبي احتياجات المواطنين والطلاب وهيئة التدريس بجميع فئاتهم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بالمهندس الاستشاري كرم معوض، لاستعراض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بجامعة الملك سلمان بمدينة طور سيناء.

وتضمن المخطط إنشاء مراكز تسويق، وحدائق عامة، ومراكز ترفيهية للأطفال وكافتريات ومطاعم، وأماكن إقامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومراكز تسوق للمنتجات البدوية والتراثية بجنوب سيناء.

وأشاد المحافظ بالمخطط، خاصة أن مدينة طور سيناء تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، من أعمال تطوير مختلفة في كافة المجالات.