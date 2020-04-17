أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار الخضروات في الأسواق، وجاءت أسعار الخضروات، اليوم الجمعة 17 أبريل الجاري كالتالي:

القلقاس

سجل سعر كيلو جرام القلقاس بـ7 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل الأبيض 3 جنيهات، والبصل الأحمر 9 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطا من 1.5 إلى 3 جنيهات.

الفاصوليا

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ9 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 2.5 جنيه للكيلوجرام.

الطماطم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 1.75 إلى 3 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 50 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة 3 إلى 5 جنيهات.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 20 إلى 30 جنيها.

الفلفل

تراوح سعر كيلوجرام الفلفل بين 10 إلى 12 جنيهًا.

الباذنجان

ووصل سعر الباذنجان الرومي سعر الكيلو 5.5 جنيهًا.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 4 إلى 12 جنيها.