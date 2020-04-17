للحد من الاختلاط لمواجهة كورونا.. سجل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

طالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جميع المواطنين على مستوى الجمهورية فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا للحد من الاختلاط وضمان إصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الفعلى.

وتستعرض " الوطن" خلال السطور التالية، بعض النصائح لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا، وفقا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

نصائح تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا

1- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2-تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها عدد من الوزارات للتغلب على الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.