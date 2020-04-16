طبيب مصري بألمانيا: الجالية المصرية بخير وتم السيطرة على انتشار كورونا

أكد الدكتور محروس خليل، استشاري المسالك البولية، بألمانيا، إن الجالية المصرية بخير داخل ألمانيا ويتم الاطمئنان على جميع المتواجدين ومتابعة جميع المصريين هناك خاصة الشباب الدارسين في ألمانيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك التزاما كبيرا من جانب الشعب الألماني للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور محروس خليل، استشاري مسالك بولية، أن ألمانيا رفضت تطبيق الحظر الكلي، وطالبت المواطنين بالتباعد الجسدي وعدم التحرك إلا للضرورة وألا يخرجوا بشكل جماعي، لافتًا إلى أنها نجحت في السيطرة على الوباء وعدم انتشاره.