صور.. البوسترات الدعائية لـ"سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان

كشف القائمون على مسلسل "سكر زيادة" للنجمات نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، عن البوسترات الدعائية للعمل، والتى تم تصويرها مع المصور شريف قمر، حيث تصدرت كل بطلة من البطلات "بوستر" بمفردها، فيما اجتمعت الأربع بطلات فى "بوسترين"، وذلك قبل انطلاق أولى حلقاته على شاشة "mbc مصر" فى شهر رمضان.

وفى سياق متصل تواصل بطلات "سكر زيادة" تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل فى لبنان، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، سواء بتعقيم مكان التصوير، أو ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة للمتواجدين فى "اللوكيشن"، وذلك بعد الانتهاء من معظم الأحداث خلال الفترة الماضية.

مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للمرة الأولى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا العام، وتم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls"، ويقف على انتاجه المنتج صادق الصباح، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.