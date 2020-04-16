حملات التعقيم تتواصل فى المحافظات.. وجولات تفقدية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية

استمرت أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والخاصة إلى جانب الشوارع والميادين فى مختلف المحافظات، ضمن إجراءات الوقاية الصادرة من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع تزايد أعداد المتعافين وخروجهم من مستشفيات العزل، فضلاً عن متابعة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار حظر التجول من خلال جولات تفقدية للمسئولين.

فى الإسماعيلية، واصلت مدينة التل الكبير أعمال التعقيم والتطهير لـ«عزبة اللبن» المعزولة وجميع المنشآت الحكومية للوقاية من كورونا، وأعلن المحاسب سعد بغدادى، رئيس المدينة مواصلة أعمال التعقيم بالعزبة وجميع المناطق المحيطة بها، والمستشفى المركزى حسب الخطة المدرجة للتطهير، تنفيذاً لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن تكثيف أعمال التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

غلق فندق فى دمياط استضاف نزلاء

وخلال جولة تفقدية لها، قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إغلاق أحد الفنادق لقبوله نزلاء وحجوزات وإقامة مناسبة بالقاعة الملحقة به، ووجهت إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه إدارة الفندق، كما أحالت موظفاً ببوابة رأس البر الغربية للتحقيق فوراً لمخالفته التعليمات الصادرة بشأن غلق المدينة واقتصار دخولها على السكان الأصليين، وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة مجدى خاطر حملة لمتابعة تنفيذ غلق المقاهى والكافتيريات والمحال التجارية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ملعب خماسى و2 جيم بالمدينة تنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة التى تم اتخاذها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

"المتحدة للإعلام" تجوب شوارع بنها بأغانٍ وطنية لتحية العاملين بالقطاع الطبى وشهداء مصر

وفى القليوبية، احتفل مستشفى قها المركزى، المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا، بخروج 11 حالة جديدة بعد تعافيها من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 56 من إجمالى 111 حالة استقبلها المستشفى، ومن بين الحالات المتعافية طفل يدعى محمد علاء من شبرا الخيمة، 12 عاماً، ومسنة تدعى «تيسير»، 65 عاماً، ومقيمة بقرية الهياتم بمحافظة الغربية، فيما واصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى دعم جيش مصر الأبيض من أطباء وصيادلة وأطقم تمريض والعاملين فى قطاع الرعاية الصحية من خلال كرنفال أغانٍ وطنية فى شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ضمن القوافل التى تجوب عدداً من المحافظات خلال فترة الحظر بعد حصولها على التصاريح اللازمة من وزارة الداخلية، وجابت القافلة مدينة بنها والمناطق المجاورة ضمن حملة مؤازرة الشعب المصرى ودعم جيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية وفرق التمريض، فى معركتهم ضد فيروس كورونا.

وفى مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات بالبحيرة، وضعت أم مصابة بفيروس كورونا مولودها أثناء خضوعها للعلاج من الفيروس، وعقب ولادة الطفل جرى نقله إلى الحضانة وسحب مسحة منه لبيان إصابته بالفيروس من عدمه، فيما أمر محافظ القليوبية، خلال جولة له، بالتحفظ على 23 «توك توك»، وعدد من المواطنين مترجلين فى الشارع، فى وقت الحظر، ووجه إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر.

وأعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، دعم قسم الرعاية المركزة بمستشفى صدر طنطا بعدد 3 أجهزة تنفس غير اختراقى (باى باب) من قبل رجال الأعمال والشركات الطبية، ووجه الدكتور محمد الششتاوى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالغربية، مسئول التطوير المؤسسى بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة إلى تقديم الشكر والتقدير لكل من قام بمساندة الدولة فى الأزمة الراهنة.

فيما شهد مكتب بريد الشيخ زويد زحاماً غير مسبوق وتدافعاً بين المواطنين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، وقال عدنان نصير، مدير مكتب البريد إن طلائع شباب البرلمان ومركز شباب الكوثر كانوا يقومون بتنظيم دخول المستحقين للمنحة أو المعاش، وتسبب غيابهم فى حدوث حالة من الزحام رغم محاولات موظفى المكتب تنظيم الصفوف.

وترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حملة لتطهير شوارع وميادين حى شرق وغرب، وتفقد المحافظ الخدمات الأمنية بالتمركزات والشوارع ووحدة الإنقاذ السريع ووحدة الكنس الآلى، وقت الحظر، صاحبته سيارة إذاعة الأغانى الوطنية ضمن خطة المحافظة لتطهير ورش المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقى المنشآت الحكومية والعامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتحفظت حملة من إدارة التفتيش الصيدلى ببنى سويف، على كميات من الكحول والكمامات داخل مكتبة وشركة توزيع مستحضرات تجميل، وكشف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة أن المديرية شنت عدة حملات بواسطة التفتيش الصيدلى لضبط المنظومة الصحية والسوق الدوائية فى إطار جهود ضبط منظومة الأسعار بالمديرية من خلال تشديد الرقابة، وأشار إلى تكليفه فريقاً من مفتشى الصيدلة بالمديرية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملة أسفرت عن ضبط مكتبة تقوم بالاتجار فى هذه المستلزمات، والتحفظ على كميات من الكحول والكمامات مجهولة المصدر، كما ضبطت الحملة إحدى شركات مستحضرات التجميل، تقوم بالاتجار فى الكحول ومستحضرات الوقاية المحتوية على الكحول والأعشاب الطبيعية، وجرى تحرير محضر بالواقعتين والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.