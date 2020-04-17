موزع سيارات: وقف التراخيص بسبب كورونا فرصة لتطوير أنظمة المرور

تشهد سوق السيارات توقفا تاما في عمليات البيع والشراء نتيجة وقف تراخيص السيارات الجديدة بشكل مؤقت حتى تقوم الدولة باحتواء فيروس كورونا والحد منه.

وفي هذا الصدد قال المهندس شادي ريان، أحد موزعي السيارات، لـ"الوطن"، إن غلق تراخيص السيارات سيظل المعرقل الأساسي لحركة بيع السيارات وتوقفها، وأنه سيظل البيع متوقفا حتى يتم فتحها مرة أخرى.

وأضاف أن تلك الفترة تعد فرصة لتطوير أنظمة المرور في مصر بشكل كبير يتيح للمواطنين تخليص أوراق الفحص والتجديد بشكل إلكتروني كامل مثل دول الخارج.

وأكد أنه يتم عن طريق توفير لجان فحص بشكل أكبر، يمكن وضعها في محطات الوقود بدورها تقوم بإصدار تقرير الفحص، ويقوم المواطن بتسديد رسوم التراخيص أو التجديد عن طريق أي وسيلة دفع إليكترونية.

وأكد أنه الحل الأمثل لتجنب انتشار العدوى وعودة حركة البيع مرة أخرى للأسوأ، حتى لا تحدث به كوارث تؤدي إلى انهياره.