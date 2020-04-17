حظك اليوم الجمعة 17-4-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج العقرب بالأمانة والصدق والوفاء، كما أنهم عندما يضعون أمامهم هدف لا يسمحون لأي شيء أن يعطلهم عن تحقيقه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الالتفات لأحزان مضت، فقط استفد من خبراتك وانظر أمامك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمّن يُظهر لك اهتماما وإخلاصا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.