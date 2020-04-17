حظك اليوم الجمعة 17-4-2020.. برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج القوس بالبراءة الدائمة، بالإضافة إلى أنه يحمل داخل أعماقه طفلا صغيرا يحب دائما الانطلاق، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

يساعدك وضع القمر على الاقتراب من الآخرين وتستطيع اليوم أن تناقش وتتفاوض بلباقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.