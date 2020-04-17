مبتكر قناع واقي للأطباء: متعدد الاستخدام ويمكن إعادة تعقيمه

قال الدكتور أحمد محمود المناوي، مؤسس ومدير مختبر المحاكاة الافتراضية للمنظار واكتساب المهارات بقصر العيني، إن الأطباء الشباب في الأقسام المختلفة يتعرضون لرزاز المرضى أثناء عملهم لذلك جاءت فكرة صناعة درع لحمايتهم وحماية الأطباء الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "الماسك العادي لوحده مش كافي لحماية الأطباء، حاولت أجيب واقي أو درع عشان أحمي بيه الأطباء عندي في القسم ولاقيت الأسعار غالية جدا بالإضافة إن المواصفات مختلفة".

وتابع: "الأسعار كانت تتراوح بين 120 حتى 250 جنيها بالإضافة إلى أن الجودة ليست جيدة ومعمول من مادة بلاستيكية خفيفة، وبيبقى فيه صعوبة في التعقيمة، وعملت نماذج أولية خلال الأسبوعين الماضيين، وساعني فيها صديق مهندس إننا نعمل نموذج أولي معمول من مواد بلاستيكية يمكن إعادة تعقيمها بالبلازما أو ممكن يتغسل بماء وصابون ويعاد تعقيمه، وهو متعدد الاستخدام وفي نفس الوقت جربناه مع أطباء التخدير والجراحة ولقيناه كويس جدا".