اليوم.. هاني محروس يكتشف صوتا غنائيا جديدا في "الحفلة"

ضمن مشروع "الحفلة" الذي أطلقه مهندس الصوت والمنتج هاني محروس منذ أيام وكان أول حفل بتوقيع النجم مصطفى حجاج يتم إذاعة الحفل الثاني من الحفلات الموسيقية ضمن مشروع "الحفلة" اليوم الجمعة 17 من أبريل في تمام الساعة التاسعة مساء على القناة الرسمية لشركة NJ ميوزك للإنتاج الموسيقي بتوقيع سيف وصوت آخر يعد أحدث اكتشافات المنتج هاني محروس ضمن نجوم شركة NJ ميوزك.

حفل الغد على طريقة الموسيقى اللايف بكامل الفرقة الموسيقية ويبث مباشرة على يوتيوب للتفاعل مع الجمهور والرد على الأسئلة ومتابعين سيف وشركة NJ والموهبة الجديدة التي سوف يتم الإعلان عنها غدا مع بدء الحفل.

يذكر أنه تم تأجيل هذا الحفل من يوم الأربعاء لغدٍ الجمعة حدادا على روح المقدم محمد الحوفي شهيد الواجب في أحداث الأميرية الأخيرة.